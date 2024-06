En direct

19:07 - Les électeurs de la coalition de gauche scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à la Madeleine, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 6,13% à la Madeleine, contre 27,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry (5,49% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (20,16% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,65% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À la Madeleine, une liste Bardella favorite ? À la Madeleine, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 13,89% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 13,33% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les votants de la Madeleine plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 13,33% contre 36,2% pour Emmanuel Macron et 24,87% pour Jean-Luc Mélenchon. Le second round de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,11% contre 24,89% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au RN, qui obtiendra 8,98%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale cumuleront 32,88% des voix. La Madeleine optera d'ailleurs pour un binôme LREM au second tour, vainqueur localement avec 51,44%.

12:45 - À la Madeleine, Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à la Madeleine lors des dernières élections des députés européens, avec 27,68% des suffrages. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 20,16% dans la commune. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 13,89%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à la Madeleine A mi-chemin des européennes, La Madeleine apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 34,59% de cadres pour 22 488 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. L'existence de 2 145 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 16,35 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 20,51 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 1 426 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,83%, La Madeleine se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, près de 45,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 195,99 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En résumé, à la Madeleine, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Européennes passées à la Madeleine : état des lieux de l'abstention Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? Lors des élections européennes 2019, 49,4% des électeurs de la Madeleine avaient participé au vote. Le taux de participation était de 41,28% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à la Madeleine : quel sera le taux de participation ? À la Madeleine, l'abstention constituera indéniablement l'une des clés du scrutin européen 2024. Il y a 2 ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 15 739 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 72,27% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 73,45% au premier tour, c'est-à-dire 11 560 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Le conflit russo-ukrainien est notamment capable de pousser les citoyens de la Madeleine à ne pas rester chez eux.