Résultat des européennes à Saint-Martin-des-Tilleuls : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Saint-Martin-des-Tilleuls pour la liste RN de Jordan Bardella ? Si on se penche sur la progression du RN attendue par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait se situer à près de 30% à Saint-Martin-des-Tilleuls. Un calcul qui semble logique compte tenu des suffrages déjà gagnés par la formation politique dans la commune depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:02 - Les électeurs de Saint-Martin-des-Tilleuls penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Saint-Martin-des-Tilleuls lors du premier tour de la présidentielle, avec 43,1%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,41%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 29,77% contre 70,23%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 7,34% au premier tour, contre 40,96% pour le binôme Divers droite. Le second tour restera sur cette partition, laissant encore le binôme Divers droite gagner le scrutin.

12:45 - 32,52% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Saint-Martin-des-Tilleuls Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Martin-des-Tilleuls lors des européennes précédentes, avec 32,52% des votes. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 15,03% dans la localité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 11,35%.

11:45 - Saint-Martin-des-Tilleuls : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Saint-Martin-des-Tilleuls, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 8,92% d'agriculteurs pour 1 120 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 38 entreprises, Saint-Martin-des-Tilleuls est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (9,15 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, dont 41,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,59% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 478,61 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Saint-Martin-des-Tilleuls, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Participation aux élections européennes à Saint-Martin-des-Tilleuls : un regard approfondi Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 46,79% au niveau de Saint-Martin-des-Tilleuls. Le taux de participation était de 41,9% en 2014. Est-ce que les Français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Saint-Martin-des-Tilleuls ? La participation sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Saint-Martin-des-Tilleuls. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 796 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 17,51% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 15,95% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,22% au premier tour. Au deuxième tour, 58,62% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Saint-Martin-des-Tilleuls pour les européennes ? Les jeunes montrent fréquemment un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?