Résultat des européennes à la Gaubretière : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les inscrits de la Gaubretière plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 17,85% contre 46,23% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 26,45% contre 73,55%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 7,22% au premier tour, contre 47,99% pour le binôme Divers droite. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Divers droite qui va cumuler le plus de voix, avec 60,09% sur l'unique circonscription couvrant la commune.