En direct

19:12 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Changé pour ces élections européennes 2024 ? L'union de la gauche aux législatives étant terminée, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Changé, le binôme Nupes avait en effet cumulé 45,7% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,35% pour Yannick Jadot, 2,17% pour Fabien Roussel et 2,27% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 8,88% à Changé, contre 29,18% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (3,19% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (15,22% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,15% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Changé ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux élections européennes sera très analysé. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 1 point à Changé. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour anticiper près de 20% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les élections européennes C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Changé lors du premier tour de la présidentielle, avec 41,42%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 15,86%. Et elle échouait aussi au second tour avec 25,62% contre 74,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Changé quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 10,11% au premier tour, contre 45,70% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Nupes qui remportera le plus de voix, avec 53,92% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Changé, Nathalie Loiseau au sommet il y a cinq ans Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours sensé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux élections européennes de l'époque sur place. La tête de liste arrivait troisième, avec 14,38%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 29,18% et Yannick Jadot avec 15,22%.

11:45 - Changé : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Changé se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 6 397 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 597 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 395 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (90,04 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 151 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 3,17%, Changé se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette diversité sociale, près de 49,82% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 997,82 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Changé incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Etude de l'abstention aux dernières élections européennes à Changé Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 6 555 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 44,94% des inscrits sur les listes électorales de Changé (Mayenne) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 52,86% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,88%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Changé : les européennes débutent À Changé, l'une des clés des européennes sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,22% au premier tour et seulement 47,61% au second tour. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 127 personnes en âge de voter dans la ville, 78,53% étaient allées voter, contre un taux de participation de 80,1% au second tour, soit 4 109 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c’était moins qu’en 2017.