En direct

19:08 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va prendre avantage des 28,93% de la Nupes à Saint-Brice-sous-Forêt ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des élections législatives, elle a explosé en vol désormais, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections des députés à Saint-Brice-sous-Forêt, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,93% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,39% à Saint-Brice-sous-Forêt, contre 24,22% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Quelle performance pour le RN à Saint-Brice-sous-Forêt lors des européennes ? Le nombre de bulletins du RN sera un point d'observation clé localement pour ces élections. À Saint-Brice-sous-Forêt, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 20,17% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 16,81% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Saint-Brice-sous-Forêt ? Chez les habitants de Saint-Brice-sous-Forêt, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec 16,81%, la représentante de l'extrême droite était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 25,7% et 24,96% des votes. Le second round la laissera en retrait, Emmanuel Macron terminant à 63,99% contre 36,01% pour Le Pen. Avec 15,6%, le Rassemblement national sera distancé par la suite par les 28,93% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? À Saint-Brice-sous-Forêt, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,22% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,17%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 11,37%.

11:45 - Saint-Brice-sous-Forêt : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec 48,54% de population active et une densité de population de 2468 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de chômeurs à 13,13% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (82,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 3 305 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 16,64% et d'une population étrangère de 9,12% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 8,02% à Saint-Brice-sous-Forêt, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Européennes précédentes à Saint-Brice-sous-Forêt : état des lieuxde la participation Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Saint-Brice-sous-Forêt, 78,59% des votants avaient voté. Comment votent habituellement les habitants de cette agglomération ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 3 548 électeurs de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) avaient participé au vote (soit 41,12%), contre une participation de 34,96% il y a dix ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Saint-Brice-sous-Forêt ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Saint-Brice-sous-Forêt ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des familles sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Brice-sous-Forêt . Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 27,24% des électeurs de l'agglomération. L'abstention était de 34,75% au deuxième tour. En proportion, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 62,84% au premier tour. Au second tour, 61,66% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Brice-sous-Forêt ?