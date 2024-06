En direct

19:10 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Groslay ? En plus du résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait glané 23,98% à Groslay, contre 5,65% pour la liste de gauche à l'époque. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Groslay, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,11% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - La liste Bardella favorite à Groslay pour les européennes ? A noter : Groslay fait partie des rares localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,91% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 19,08% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Groslay ? Chez les électeurs de Groslay, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec 19,08%, la cheffe de file du RN était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,81% et 27,2% des votes. Le second round ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron terminant à 63,23% contre 36,77% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 18,44%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,11% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Se retourner sur le dernier test semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Groslay lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,98% des votes. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 19,91% dans la commune. Yannick Jadot terminait troisième, avec 15,25%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se dessine aussi à Groslay Au cœur de la campagne électorale européenne, Groslay est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 25,12% de cadres supérieurs pour 8 416 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 833 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 671 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (80,12 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Groslay forme une communauté diversifiée, avec ses 955 résidents étrangers, soit 11,27% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 33,77% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 847,33 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Groslay, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Européennes précédentes à Groslay : l'impact de la participation L'analyse des consultations démocratiques antérieures permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, 53,69% des personnes en capacité de voter à Groslay avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 59,87% lors du scrutin de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Abstention à Groslay : les leçons des précédentes élections À Groslay, le taux d'abstention constituera l'un des facteurs principaux des élections européennes. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des ménages, cumulée avec les incertitudes dues au conflit entre entre la Palestine et Israël pourraient potentiellement nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Groslay (95410). A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 69,29% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 75,49% au premier tour, ce qui représentait 3 949 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 44,1% au premier tour et seulement 43,79% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Groslay ?