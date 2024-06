La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 16,61% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,53% à Collonges-au-Mont-d'Or, contre 35,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

La part des électeurs de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour ces élections des députés européens. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Collonges-au-Mont-d'Or semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Collonges-au-Mont-d'Or plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 12,6% contre 41,4% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 26,33% contre 73,67%. Le RN n'a pas plus convaincu à Collonges-au-Mont-d'Or par la suite, lors des législatives, avec 8,63% au premier tour, contre 45,79% pour le binôme Ensemble !. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 77,15% sur la seule circonscription recouvrant la commune.