Résultat des européennes à Thiverval-Grignon : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Thiverval-Grignon Le nombre de votes du Rassemblement national sera l'enseignement majeur au niveau local pour cette élection européenne. La liste de Jordan Bardella pourrait s'approcher de 20% à Thiverval-Grignon si la tendance anticipée par les études sondagières sur la France entière se confirme localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30% des suffrages dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est simpliste, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Thiverval-Grignon ? Thiverval-Grignon avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,23%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 36,01% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 29,3% contre 70,7%. Le RN n'a pas plus convaincu à Thiverval-Grignon quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,38% au premier tour, contre 32,75% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Thiverval-Grignon, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera préférée au cours du second tour, achevant la mise à l'écart du RN.

12:45 - Le très gros score de Nathalie Loiseau à l'issue des dernières européennes à Thiverval-Grignon Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait de nouveau comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Grand favori des sondages, Jordan Bardella était vaincu aux élections européennes à l'époque dans la commune. La tête de liste arrivait troisième, avec 13,35%, derrière Nathalie Loiseau avec 31,88% et Yannick Jadot avec 20,44%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Thiverval-Grignon et leurs implications électorales La structure démographique et socio-économique de Thiverval-Grignon définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,54% et une densité de population de 98 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,73%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,67%) révèle des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (12,63%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 29,75% à Thiverval-Grignon, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Thiverval-Grignon : les chiffres clés Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des scrutins européens antérieurs ? Lors des européennes de 2019, le taux de participation atteignait 61,98% des électeurs de Thiverval-Grignon (Yvelines). Le taux de participation était de 50,99% pour le scrutin de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Thiverval-Grignon, 60,18% des habitants avaient voté.

09:30 - Les européennes à Thiverval-Grignon sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Thiverval-Grignon ? Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,21% au premier tour et seulement 42,35% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Thiverval-Grignon ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 696 personnes en âge de voter dans la commune, 17,24% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 18,36% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.