En direct

19:25 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Saint-Urbain ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, avait atteint 19,73% à Saint-Urbain, contre 4,38% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Saint-Urbain, le binôme Nupes avait en effet accumulé 19,8% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Saint-Urbain, entre les 19,73% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Saint-Urbain ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Urbain semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Saint-Urbain ? Regarder dans le rétro pour décortiquer l'élection la plus récente est d'une logique implacable au moment de l'élection suivante. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient offert un joli démarrage pour le RN à Saint-Urbain. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 35,49% au premier round et surtout 52,49% au deuxième, le portant à la meilleure place à l'échelon municipal sur la circonscription du lieu. Il a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 33,55% au 1er tour et 54,94% au second dans la cité.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Urbain, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 36,09% des voix devant Nathalie Loiseau à 19,73% et Yannick Jadot à 10,62%. Si on entre dans le détail, 214 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Saint-Urbain : démographie, élections et stratégies politiques Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Urbain révèlent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 20,46% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (82,68%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 603 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,31%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,64%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Urbain mettent en relief une diversité de qualifications, avec 27,21% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Saint-Urbain L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 641 personnes en âge de voter à Saint-Urbain, 49,42% étaient allées voter. La participation était de 42,1% pour le scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Saint-Urbain : quel sera le taux de participation ? À Saint-Urbain, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 21,81% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 23,06% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,41% au premier tour. Au second tour, 62,14% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre israélo-palestinien, sont de nature à impacter les décisions que prendront les habitants de Saint-Urbain.