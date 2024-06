En direct

19:13 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes au Barp ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait obtenu 7,51% au Barp, contre 19,8% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa performance lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Barp, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,01% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base au Barp, entre les 19,8% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,77% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes au Barp ? Si au niveau national, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), on note néanmoins que celui-ci n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Des tendances à prendre en compte L'élection du président de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans au Barp. La figure de l'ancien Front national s'imposait avec 26,52% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 26,43% et 18,15% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,71% contre 53,29%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 25,45% des suffrages sur place, contre 27,77% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (50,17%).

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella au Barp Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 489 habitants du Barp passés par les urnes avaient été séduits par l'extrême droite il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait glané 25,15% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 19,8% et Yannick Jadot à 14,04%.

11:45 - Comment la composition démographique du Barp façonne les résultats électoraux ? Quel impact auront les habitants du Barp sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 22,26% des résidents sont des enfants, et 4,46% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,21%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1 970 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (9,69%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction au Barp mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,95% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Taux de participation lors des élections européennes au Barp : quelles tendances ? Y aura-t-il une progression de l'abstention aux élections européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. L'observation des précédentes consultations politiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,73% des inscrits sur les listes électorales du Barp. L'abstention était de 58,07% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Participation au Barp : les leçons des précédentes élections Au Barp, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement l'abstention. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 4 104 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 17,42% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,8% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure de ramener les électeurs du Barp (33114) vers les urnes.