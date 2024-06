En direct

19:12 - À Saint-Mandrier-sur-Mer, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés à quasi-égalité ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 21,89% à Saint-Mandrier-sur-Mer, contre 4,13% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Mandrier-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 13,09% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Saint-Mandrier-sur-Mer, entre les 21,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,58% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Mandrier-sur-Mer pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national va être le déterminant localement pour ces élections européennes 2024. À Saint-Mandrier-sur-Mer, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,03% lors du vote européen et Marine Le Pen 28,59% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Saint-Mandrier-sur-Mer ? Regarder le test démocratique le plus récent est d'une logique implacable au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un très bon résultat pour le RN à Saint-Mandrier-sur-Mer. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 26,05% au premier tour avant un formidable 54,49% au second sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,59% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,58% et Éric Zemmour troisième avec 14,26%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,51%, devant Emmanuel Macron à 46,49%.

12:45 - 32,03% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Saint-Mandrier-sur-Mer Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 736 votants de Saint-Mandrier-sur-Mer avaient été séduits par le Rassemblement national à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait convaincu ainsi 32,03% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 21,89% et François-Xavier Bellamy à 9,49%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Mandrier-sur-Mer Quel impact auront les habitants de Saint-Mandrier-sur-Mer sur le résultat des élections européennes ? Avec 29,92% de population active et une densité de population de 1130 hab par km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 13,98% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (41,98%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 2 343 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,11%) et le nombre de résidences HLM (6,31% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 21,59% à Saint-Mandrier-sur-Mer, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Mandrier-sur-Mer ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les habitants de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Pendant les dernières européennes, parmi les 2 358 inscrits sur les listes électorales à Saint-Mandrier-sur-Mer, 47,66% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 54,33% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Mandrier-sur-Mer : l'abstention au cœur des préoccupations L'abstention constituera l'une des clés des européennes 2024 à Saint-Mandrier-sur-Mer. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,31% au premier tour et seulement 48,83% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Saint-Mandrier-sur-Mer ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, sur les 4 272 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 23,74% étaient restés chez eux, contre une abstention de 24,88% au deuxième tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.