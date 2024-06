En direct

19:06 - À la Seyne-sur-Mer, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Raphaël Glucksmann avait glané 4,7% à la Seyne-sur-Mer, contre 19,49% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement à la Seyne-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,24% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à la Seyne-sur-Mer, entre les 19,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 22,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,33% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite à la Seyne-sur-Mer ? À la Seyne-sur-Mer, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 32,69% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,88% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Avantage RN à la Seyne-sur-Mer ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un excellent score pour le RN à la Seyne-sur-Mer. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la localité avec 27,71% au 1er round et surtout 52,38% au 2e (La Seyne-sur-Mer ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27,88% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,4% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,2%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,03%, devant Emmanuel Macron à 47,97%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à la Seyne-sur-Mer Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. A l'époque, à la Seyne-sur-Mer, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, avec 32,69% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,49% et Yannick Jadot à 8,61%.

11:45 - Dynamique électorale à la Seyne-sur-Mer : une analyse socio-démographique Dans la commune de la Seyne-sur-Mer, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 2927 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,69%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une automobile (64,96%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 19 014 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,00% et d'une population étrangère de 5,40% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à la Seyne-sur-Mer mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,76% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - À la Seyne-sur-Mer, quelle participation aux élections européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h. L'étude des résultats des scrutins européens passés permet de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. En 2019, durant les élections européennes, le taux d'abstention atteignait 54,43% des électeurs de la Seyne-sur-Mer. L'abstention était de 61,48% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Election à la Seyne-sur-Mer : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à la Seyne-sur-Mer ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de la Seyne-sur-Mer (83500). Il y a deux ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 30,65% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 29,19% au premier tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,29% au premier tour et seulement 60,28% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à la Seyne-sur-Mer pour les élections européennes ?