Le résultat des européennes au niveau local sera analysé au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Les intentions de vote prédisent un RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait le porter à 38% à Saint-Mathurin, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Saint-Mathurin ?

Jeter un œil sur le verdict des urnes le plus récent peut sembler une évidence au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un bon score pour le RN à Saint-Mathurin. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 27,39% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme La République en Marche sur l'unique circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,31% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 29,09% et Jean-Luc Mélenchon avec 12,89%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 54,35% devant Marine Le Pen (45,65%).