En direct

19:07 - À Saint-Médard-en-Jalles, quels reports de voix à gauche ce soir ? Une autre source de doute de ces européennes est celle du poids de la gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix semble conséquente à Saint-Médard-en-Jalles. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Médard-en-Jalles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 33,72% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 9,02% à Saint-Médard-en-Jalles, contre 26,43% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Médard-en-Jalles ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé au niveau local pour ces élections du Parlement européen. Si au niveau national, les sondeurs chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 26% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les électeurs de Saint-Médard-en-Jalles plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen n'arrivait même pas dans les deux premiers dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 19,04% contre 33,95% pour Emmanuel Macron et 19,59% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 33,76% contre 66,24%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Médard-en-Jalles, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé La République en Marche l'emporter avec 35,56%, alors que le RN sera derrière à 15,36%. Saint-Médard-en-Jalles choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au second tour, vainqueur localement avec 52,55%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections déjà tranchantes Regarder en arrière semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était complètement défait aux européennes à Saint-Médard-en-Jalles. Le jeune loup se classait troisième, avec 16,88%, contre Nathalie Loiseau avec 26,43% et Yannick Jadot avec 17,38%.

11:45 - Saint-Médard-en-Jalles : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 358 hab/km² et 47,71% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,12% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs quant aux directives européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 262 €/an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 13 332 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,47%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,48%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,78%), témoigne d'une population instruite à Saint-Médard-en-Jalles, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Saint-Médard-en-Jalles : la mobilisation des habitants aux européennes Y aura-t-il une progression de la participation des Français aux élections européennes, à l'image du rebond enregistré en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17 heures. L'observation des élections précédentes permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. En 2019, lors des élections européennes, 56,64% des personnes en âge de voter à Saint-Médard-en-Jalles avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,83% lors des européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Saint-Médard-en-Jalles L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes 2024 à Saint-Médard-en-Jalles. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,91% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux de participation de 77,84% au second tour, c'est-à-dire 19 243 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,77% au premier tour. Au second tour, 52,94% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Saint-Médard-en-Jalles ? La guerre en Ukraine ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique sont capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Saint-Médard-en-Jalles (33160).