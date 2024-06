En direct

19:31 - À Salaunes, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives fait envie La gauche unie aux législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 24,76% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 7,61% à Salaunes, contre 20,05% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (9,64% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (12,94% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,27% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour les candidats de Bardella à Salaunes ? La fraction d'électeurs de la liste Bardella sera un enseignement majeur pour cette élection européenne au niveau local. Les sondages d'opinion prévoient un Jordan Bardella entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'amener à 36% à Salaunes, soit 10 points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les conclusions les plus farfelues.

15:02 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Salaunes Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Salaunes. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 32,45% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 52,92% au 2e (Salaunes ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 27,55% au premier tour et 44,13% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, un scrutin plein d'enseignements Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les élections européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 26,14% des voix, soit 103 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 20,05% et Yannick Jadot à 12,94%.

11:45 - Élections européennes à Salaunes : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Salaunes comme dans toute la France. Dotée de 470 logements pour 1 227 habitants, la densité de la ville est de 21 habitants/km². Ses 100 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (91,91 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 30,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 63,2% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 298,09 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Salaunes, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Salaunes Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Lors des élections européennes de 2019, le pourcentage de participation représentait 56,93% des électeurs de Salaunes, à comparer avec un taux de participation de 43,94% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Salaunes : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des européennes à Salaunes, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,24% au premier tour. Au second tour, 52,0% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 830 personnes en âge de voter dans la ville, 85,42% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 80,53% au second tour, ce qui représentait 670 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.