19:09 - Qui va bénéficier des voix de la Nupes au Haillan ? L'autre source de doute qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives au Haillan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 35,95% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 10,03% au Haillan, contre 27,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les voix de droite au Haillan ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes sera très instructif. Les sondeurs dessinent une liste Jordan Bardella à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des précédentes élections européennes. Logiquement, cette dynamique devrait le porter à 25% au Haillan, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Le Haillan n'est pas la France et on remarque que le parti n'a grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus farfelues.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle au Haillan Ce sont Emmanuel Macron avec 33,52% et Jean-Luc Mélenchon avec 20,2% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle il y a deux ans au Haillan. Marine Le Pen ne s'arrogeait pour sa part que 18,12%. Le deuxième round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 68,38% contre 31,62% pour Le Pen. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,49%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 35,95% des voix. Le Haillan se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Ensemble ! Au second tour, finalement vainqueur localement avec 50,91%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes au Haillan il y a cinq ans ? Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes au Haillan était composé de la liste de Jordan Bardella avec 15,2% des votes, troisième, distancée par la liste de Yannick Jadot avec 16,48% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,53%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Les défis socio-économiques du Haillan et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Le Haillan apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 11 572 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 057 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 3 394 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,88 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les 410 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2678,01 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. Au Haillan, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation au Haillan Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 44,03% des inscrits sur les listes électorales du Haillan (Gironde). L'abstention était de 51,48% lors du scrutin européen de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Election au Haillan : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Le niveau de participation sera l'un des facteurs importants de ce scrutin européen au Haillan. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,63% au premier tour. Au second tour, 51,35% des électeurs se sont déplacés. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,78% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 82,59% au premier tour, soit 6 565 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.