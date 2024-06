En direct

19:11 - À Martignas-sur-Jalle, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 9,08% à Martignas-sur-Jalle, contre 26,9% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Martignas-sur-Jalle, le binôme Nupes avait en effet accumulé 29,78% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,12% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,39% pour Yannick Jadot, 2,2% pour Fabien Roussel et 2,63% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel score à Martignas-sur-Jalle à l'issue des européennes ? Le score obtenu par le RN sera l'observation majeure localement pour ces élections. Si en France, les sondages prédisent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 28% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Martignas-sur-Jalle avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,24%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,39% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 35,56% contre 64,44%. Le RN ratait aussi la première marche à Martignas-sur-Jalle un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,19% au premier tour, contre 36,39% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Martignas-sur-Jalle, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Martignas-sur-Jalle Les résultats de ce soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? À Martignas-sur-Jalle, les dernières élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,9% des votes. Elle s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,3% et Yannick Jadot avec 16,74%.

11:45 - Dynamique électorale à Martignas-sur-Jalle : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Martignas-sur-Jalle façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 50,79% de population active et une densité de population de 277 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,88% pourrait agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,17%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (12,06%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (15,52%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,8%), témoigne d'une population instruite à Martignas-sur-Jalle, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et d'entrepreneuriat.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Martignas-sur-Jalle : les enseignements L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes atteignait 50%. Au fil des élections précédentes, les 7 993 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, 46,42% des électeurs de Martignas-sur-Jalle (Gironde) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 55,9% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Martignas-sur-Jalle : que retenir des précédentes élections ? L'une des clés de ces européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de la participation à Martignas-sur-Jalle. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,67% au premier tour. Au second tour, 50,21% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,82% des électeurs de la ville. L'abstention était de 17,06% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.