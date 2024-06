En direct

19:08 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée à Saint-Leu-la-Forêt, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,26% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier avait glané 5,95% à Saint-Leu-la-Forêt, contre 26,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 26,31% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 32,19% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30,83% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Saint-Leu-la-Forêt lors des européennes ? La part des électeurs en faveur du RN sera un enseignement majeur pour cette élection localement. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Leu-la-Forêt semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Saint-Leu-la-Forêt ? Les électeurs de Saint-Leu-la-Forêt avaient accordé à Marine Le Pen 14,5% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 32,19% et 24,51% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 70,57% contre 29,43% pour Le Pen au second tour dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,02%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 30,83% des voix. Le mouvement sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 à Saint-Leu-la-Forêt Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Leu-la-Forêt lors des précédentes européennes, avec 26,31% des suffrages. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 18,7% dans la cité. Jordan Bardella terminait troisième, avec 15,61%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Saint-Leu-la-Forêt : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Saint-Leu-la-Forêt, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 2942 hab par km² et 49,11% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le taux élevé de cadres, représentant 27,12%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,99% et d'une population immigrée de 11,62% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,22% à Saint-Leu-la-Forêt, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes à Saint-Leu-la-Forêt : quels enseignements ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Lors des dernières européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,74% dans la commune de Saint-Leu-la-Forêt. La participation était de 48,12% en 2014. Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été observé ? A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33%. À Saint-Leu-la-Forêt, 68% des votants avaient participé.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Leu-la-Forêt ? L'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau d'abstention à Saint-Leu-la-Forêt. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable de ramener les électeurs de Saint-Leu-la-Forêt (95320) dans les isoloirs. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 11 330 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 72,23% étaient allés voter. La participation était de 77,62% au premier tour, soit 8 794 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.