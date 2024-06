17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Landeronde ?

Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Landeronde. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper plus de 30% dans la ville cette fois ?