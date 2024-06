En direct

19:06 - Qui va bénéficier des 17,08% de la Nupes aux Sables-d'Olonne ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,08% des suffrages dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était arrogé 5,49% aux Sables-d'Olonne, contre 29,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN aux Sables-d'Olonne lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant au niveau local pour ces élections européennes 2024. Aux Sables-d'Olonne, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,35% au terme du vote européen et Marine Le Pen 20,22% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Hayer aux Sables-d'Olonne ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Sables-d'Olonne lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,61%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 20,22%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,06% contre 63,94%. Le RN ne convainquait pas plus aux Sables-d'Olonne un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,82% au premier tour, contre 37,79% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme LREM gagner le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes aux Sables-d'Olonne Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Aux Sables-d'Olonne, les précédentes élections européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,44% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,35% et Yannick Jadot avec 12,03%.

11:45 - Les Sables-d'Olonne : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune des Sables-d'Olonne, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 13,34% et une densité de population de 1578 hab par km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (51,59%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 20 531 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,0%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,95%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 36,86%, comme aux Sables-d'Olonne, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il aux Sables-d'Olonne ? Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Pour comprendre le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 21 246 personnes en âge de voter aux Sables-d'Olonne, 45,27% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 51,84% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes aux Sables-d'Olonne Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes aux Sables-d'Olonne ? Au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 41 812 personnes en âge de voter dans la commune, 74,65% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 74,37% au deuxième tour, soit 31 108 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,0% au premier tour. Au deuxième tour, 46,44% des citoyens se sont déplacés. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des ménages pourraient en effet ramener les citoyens des Sables-d'Olonne dans les bureaux de vote.