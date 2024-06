Résultat des européennes à Sallertaine : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Sallertaine avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,84%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,71% des votes. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 40,68% contre 59,32%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 20,46% au premier tour, contre 30,62% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - En 2019, un précédent au résultat très net Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble de nouveau avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 23,86%, Bardella avait été distancé lors des élections du Parlement européen à l'époque par la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 24,64%.

11:45 - Sallertaine : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Sallertaine comme partout ailleurs. Avec une population de 3 265 habitants répartis dans 1 642 logements, cette ville présente une densité de 61 habitants/km². Ses 251 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (80,76 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 44,44% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 964 euros par an, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. Ainsi, Sallertaine incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Sallertaine Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des scrutins européens précédents ? Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 1 244 inscrits sur les listes électorales à Sallertaine, 50,57% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 40,38% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Sallertaine Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Sallertaine, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact en matière énergétique et économique pourraient potentiellement impacter le taux de participation à Sallertaine (85300). A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 717 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,89% étaient allées voter, contre un taux de participation de 76,75% au deuxième tour, ce qui représentait 2 086 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 47,27% au premier tour. Au deuxième tour, 43,92% des citoyens ont exercé leur droit de vote.