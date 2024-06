En direct

19:23 - Quelles sont les options de reports pour les voix de la Nupes au Perrier ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 14,52% des suffrages dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,31% pour Yannick Jadot, 2,33% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait atteint 3,75% au Perrier, contre 22,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (4,88% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,01% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,75% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes au Perrier ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Le Perrier semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement au Perrier ? L'élection présidentielle avait offert un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Elle finissait à 31,23% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 31,08% et 12,04% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,08% contre 50,92%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 30,68% des votes sur place, contre 35,35% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (54,97%).

12:45 - 31,16% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes au Perrier Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble de nouveau sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, avait fini première des élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 31,16% des voix, devant Nathalie Loiseau à 22,28% et François-Xavier Bellamy à 8,26%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Perrier Comment la population du Perrier peut-elle affecter les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,6%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments clés. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (71,42%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 806 votants. Le nombre de familles monoparentales (11,23%) met en lumière des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,85%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 20,07%, comme au Perrier, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes au Perrier : un regard approfondi L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 859 inscrits sur les listes électorales au Perrier, 53,39% s'étaient rendus aux urnes, contre une participation de 43,17% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter au Perrier : la participation au cœur des préoccupations Au Perrier, le taux de participation constituera à n'en pas douter un facteur essentiel du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 45,36% au premier tour. Au second tour, 43,33% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année au Perrier ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 76,53% au premier tour, ce qui représentait 1 353 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.