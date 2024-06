En plus du score du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité ce soir, selon les études sondagières. Mais Glucksmann avait glané 4,83% à Soullans, contre 22,57% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui est déjà morte malgré sa performance lors des législatives. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Soullans, le binôme Nupes avait en effet cumulé 19,38% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa véritable base à Soullans, entre les 22,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,4% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat à Soullans pour le Rassemblement national ?

Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans tout le pays, les sondages chiffrent une évolution moyenne du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note pourtant que ce dernier n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus mesurée localement.