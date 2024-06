En direct

19:14 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Marolles-en-Brie pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 5,74% à Marolles-en-Brie, contre 31,94% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Marolles-en-Brie, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,65% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Marolles-en-Brie lors des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Les sondages d'opinion annoncent un RN à environ 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque des élections européennes 2019. Logiquement, cette tendance devrait l'amener à 26% à Marolles-en-Brie, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Marolles-en-Brie n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus expéditives.

15:02 - Les votants de Marolles-en-Brie plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Marolles-en-Brie lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,76%, dépassant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 18,1%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 33,61% contre 66,39%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,45% au premier tour, contre 42,89% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, voyant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - 31,94% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 à Marolles-en-Brie Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. La liste de Jordan Bardella n'était que deuxième aux élections européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 31,94%, contre 16,93% pour le RN.

11:45 - Marolles-en-Brie : européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Marolles-en-Brie foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31,82% de cadres pour 4 689 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 388 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 351 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (90,32 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 259 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,51%, Marolles-en-Brie est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 51 161 euros par an, la commune défend une économie équilibrée malgré les défis. Pour résumer, Marolles-en-Brie incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux élections européennes à Marolles-en-Brie Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Durant les dernières européennes, 2 038 inscrits sur les listes électorales de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 53,21%). Le taux de participation était de 45,95% en 2014. Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Marolles-en-Brie : scrutin en cours À Marolles-en-Brie, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères essentiels des européennes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,35% au premier tour. Au deuxième tour, 48,9% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 654 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,07% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 22,35% au second tour. Pour comparer, au niveau national, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.