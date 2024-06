En direct

18:23 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Sceaux-d'Anjou ? Les sondages d'opinion prévoient un Jordan Bardella à environ un tiers des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque des européennes 2019. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 32% à Sceaux-d'Anjou, soit dix points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Hayer à Sceaux-d'Anjou ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Sceaux-d'Anjou avec 24,53% contre 32,42% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,79% contre 63,21%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,52% au premier tour, contre 29,38% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Sceaux-d'Anjou, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Sceaux-d'Anjou, à 22,09%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 17,61% et Yannick Jadot à 13,73%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Sceaux-d'Anjou : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Sceaux-d'Anjou, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le bourg, avec près de 41% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,34%. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (93,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 379 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,94%) et le nombre de résidences HLM (4,36% des logements) indiquent les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Sceaux-d'Anjou mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,41% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Sceaux-d'Anjou : la mobilisation des habitants aux européennes Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Sceaux-d'Anjou, 72,17% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? Au moment des dernières élections européennes, sur les 358 personnes en âge de voter à Sceaux-d'Anjou, 50,35% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 57,79% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Sceaux-d'Anjou : la participation au cœur des préoccupations À Sceaux-d'Anjou, l'une des clés des européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 761 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,76% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 20,89% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de ramener les électeurs de Sceaux-d'Anjou dans les isoloirs.