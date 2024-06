Résultat des européennes au Val-Saint-Germain : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel résultat aux européennes du Val-Saint-Germain pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera la clé du scrutin au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà solide au Val-Saint-Germain entre Jordan Bardella en 2019 (14,04%) et Marine Le Pen en 2022 (18,1% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points comparé à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas loin des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 au Val-Saint-Germain avec 18,1% contre 36,5% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 32,53% contre 67,47%. Le RN ne convainquait pas plus au Val-Saint-Germain quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,51% au premier tour, contre 33,18% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune du Val-Saint-Germain, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les européennes au Val-Saint-Germain il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait au Val-Saint-Germain lors des précédentes européennes, avec 28,86% des voix. La liste surclassait celle de Yannick Jadot avec 19,03% dans la commune. Jordan Bardella échouait troisième, avec 14,04%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales au Val-Saint-Germain : ce qu'il faut retenir Quel impact auront les électeurs du Val-Saint-Germain sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de chômeurs de 8,01% et une densité de population de 114 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,4%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (7,66%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (7,56%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (44,9%), témoigne d'une population instruite au Val-Saint-Germain, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, de culture et de coopération internationale.

10:30 - Le Val-Saint-Germain : étude du niveau de participation aux précédentes européennes L'analyse des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 650 inscrits sur les listes électorales au Val-Saint-Germain, 43,13% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 55,85% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%.

09:30 - C'est l'heure de voter au Val-Saint-Germain : les européennes débutent Au Val-Saint-Germain, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera indéniablement la participation. Lors du second tour de l'élection présidentielle, 80,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 84,54% au premier tour, ce qui représentait 984 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?