En direct

19:09 - Les voix de la Nupes scrutés En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann s'était élevé à 5,04% à Enghien-les-Bains, contre 34,45% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Enghien-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,73% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Enghien-les-Bains, entre les 34,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont plebisciter les électeurs de la droite à Enghien-les-Bains ? On note que Enghien-les-Bains compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 12,6% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 10,42% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Avec 10,42%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Enghien-les-Bains au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,03% et 20,71% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,57% contre 24,43% pour Le Pen. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 8,33%, alors que les candidats La République en Marche rassembleront 28,51% des voix. La situation restera la même au second tour, le mouvement restant fantomatique localement.

12:45 - À Enghien-les-Bains, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes élections européennes à Enghien-les-Bains était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 34,45% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de François-Xavier Bellamy avec 14,24% et Yannick Jadot avec 14,1%.

11:45 - Enghien-les-Bains et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Enghien-les-Bains émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 38,54% de cadres supérieurs pour 11 440 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 2 011 entreprises témoignent d'une économie favorable. Dans la ville, 33 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 26,09 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 986 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 686 euros/an, la commune défend une économie stable malgré les obstacles. À Enghien-les-Bains, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Enghien-les-Bains : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2019, au moment des élections européennes, parmi les 4 422 inscrits sur les listes électorales à Enghien-les-Bains, 44,57% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 52,79% il y a 10 ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,88%.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Enghien-les-Bains ? L'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Enghien-les-Bains. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 73,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 77,27% au premier tour, soit 6 135 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,05% au premier tour et seulement 51,9% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Enghien-les-Bains ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les européennes ?