En direct

19:09 - Qui va profiter des 21,08% de la Nupes à Vedène ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Glucksmann avait atteint 4,02% à Vedène, contre 17,03% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Lors du premier tour des législatives à Vedène, le binôme Nupes avait en effet enregistré 21,08% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vedène ? On remarque que Vedène compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 35,17% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,84% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les inscrits de Vedène penchaient pour Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un beau résultat pour le Rassemblement national à Vedène. Le parti était arrivé en tête dans la ville avec 35,63% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 58,30% au deuxième. Le Parti avait laissé derrière les candidats étiquetés Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 22,18% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (21,08%) au premier tour puis encore Ensemble ! (41,70%) au second (Vedène ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur résultat aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 33,84% au premier tour et 56,44% au second dans la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? 35,17% des voix avaient cheminé vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,03% et Yannick Jadot à 12,41%. Le RN l'avait emporté avec 1471 électeurs de Vedène.

11:45 - Élections européennes à Vedène : un éclairage démographique Dans la commune de Vedène, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections européennes. Avec 47,59% de population active et une densité de population de 1004 habitants par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,22% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2278,07 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 3 912 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,55%) et le nombre de résidences HLM (11,87% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Vedène mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,84% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

10:30 - À Vedène, quelle participation aux européennes ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 4 346 inscrits sur les listes électorales à Vedène, 47,75% étaient restés chez eux. L'abstention était de 55,52% pour les européennes de 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,88%.

09:30 - Les européennes commencent à Vedène : l'abstention en question À Vedène, la participation sera l'une des clés de ces européennes 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,84% au premier tour et seulement 44,5% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, 76,68% des personnes en âge de participer à une élection dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 75,97% au second tour, ce qui représentait 6 594 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.