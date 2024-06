Résultat des européennes au Verdon-sur-Mer : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les orphelins de la coalition de gauche en question L'autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. A l'issue du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 22,32% des voix dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 7,59% au Verdon-sur-Mer, contre 19,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Le Rassemblement national au Verdon-sur-Mer, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très observé localement pour ces élections 2024. Au Verdon-sur-Mer, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,69% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 29,81% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prévoient les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Déjà des résultats à retenir Revenir sur le verdict des urnes le plus récent apparait comme une évidence au moment des européennes. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un bon score pour le Rassemblement national au Verdon-sur-Mer. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la commune avec 33,68% au 1er round. Il l'emportait ensuite avec 60,72% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même enregistré une meilleure marque aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques semaines plus tôt. La candidate avait rassemblé 29,81% au 1er tour et 50,76% au second dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant respectivement 27,48% et 16,26% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,24%) au second.

12:45 - 32,69% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes au Verdon-sur-Mer Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui terminait en tête des européennes il y a cinq ans au Verdon-sur-Mer, avec 32,69% des bulletins dans l'urne, soit 237 voix dans la ville, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 19,86% suivie par la liste Raphaël Glucksmann avec 7,59%.

11:45 - Analyse démographique des européennes au Verdon-sur-Mer Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes au Verdon-sur-Mer comme partout. Avec ses 1 369 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. L'existence de 123 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 9,22 % des résidents sont des enfants, et 49,28 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 56,41% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 24,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1167,80 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Le Verdon-sur-Mer incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il au Verdon-sur-Mer ? Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des scrutins européens antérieurs ? A l'occasion des européennes 2019, 43,62% des inscrits sur les listes électorales du Verdon-sur-Mer avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 52,58% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections au Verdon-sur-Mer Au Verdon-sur-Mer, le niveau de participation constituera à n'en pas douter un critère essentiel des européennes 2024. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 73,86% des électeurs de la localité. La participation était de 75,79% au premier tour, soit 1 086 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. L'inflation pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des électeurs du Verdon-sur-Mer (33123).