Résultat des européennes à Strasbourg : les dernières tendances

19:06 - Les électeurs de la gauche unie observés Une autre incertitude de ces élections européennes 2024 sera celle du poids de la gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix semble conséquente à Strasbourg. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Strasbourg, la Nupes avait en effet obtenu 38,07% des votes au total sur les 3 circonscriptions de la ville. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 7,7% à Strasbourg, contre 27,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 27,75% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 30,19% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 29,98% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Strasbourg à l'issue des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très scruté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Strasbourg semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans la commune. Confirmation à venir ?

15:02 - Les habitants de Strasbourg penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Chez les habitants de Strasbourg, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 11,06%, la présidente du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,48% et 30,19% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 77,65% contre 22,35% pour Le Pen au second round dans la localité. Au premier tour des élections législatives, Strasbourg, couverte par 3 circonscriptions, verra les candidats estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 38,07%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 8,47%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore des candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale vainqueurs sur l'ensemble des électeurs de la municipalité.

12:45 - Qu'avaient donné les européennes à Strasbourg il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait échoué aux européennes à Strasbourg. Le candidat RN achevait la campagne troisième, avec 12,8%, contre Nathalie Loiseau avec 27,75% et Yannick Jadot avec 20,69%.

11:45 - Élections européennes à Strasbourg : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Strasbourg est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 24,73% de cadres supérieurs pour 291 313 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 27 398 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 167 382 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (54,24 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Avec 48 002 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 21,93%, Strasbourg se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 395 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 16,92%, révélant une situation économique tendue. À Strasbourg, où les moins de 30 ans correspondent à 45% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Strasbourg : les enseignements Au cours des précédents scrutins européens, les 294 229 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,06% des inscrits sur les listes électorales de Strasbourg (Bas-Rhin), contre un taux d'abstention de 58,21% en 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Strasbourg, 70,77% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Strasbourg : l'abstention au cœur des préoccupations L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen 2024 à Strasbourg. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,45% au premier tour et seulement 51,16% au second tour. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,15% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 25,72% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.