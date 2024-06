En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 aux Hautes-Rivières scruté à gauche La gauche unie aux législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 9,72% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait glané 2,62% aux Hautes-Rivières, contre 13,31% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des européennes aux Hautes-Rivières ? Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des européennes sera très commenté. En sautant les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante aux Hautes-Rivières entre Jordan Bardella en 2019 (43,55%) et Marine Le Pen en 2022 (47,42% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 50% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les dernières tendances aux Hautes-Rivières Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée aux Hautes-Rivières à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un score de 47,42% des voix dès le 1er tour. Au 2e tour, c'est de nouveau la candidate de l'ancien Front national qui avait le plus convaincu avec 68,14%, devant Emmanuel Macron à 31,86%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 26,09% des votes sur place, contre 53,20% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 67,90%.

12:45 - Aux Hautes-Rivières, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Regarder en arrière peut de nouveau sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, aux Hautes-Rivières, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 43,55% des voix face à Nathalie Loiseau à 13,31% et Manon Aubry à 6,45%. Dans le détail, 216 habitants l'avaient désignée dans la commune.

11:45 - Dynamique électorale aux Hautes-Rivières : une analyse socio-démographique La composition démographique et la situation socio-économique des Hautes-Rivières déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Avec 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,93%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles détenant au moins une voiture (63,55%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 395 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,37% et d'une population étrangère de 9,41% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction aux Hautes-Rivières mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,74% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les Hautes-Rivières : étude du taux d'abstention aux précédentes européennes L'étude des dernières élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Pendant les précédentes européennes, 50,24% des inscrits sur les listes électorales des Hautes-Rivières (Ardennes) avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 62,83% il y a dix ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été constaté au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. Aux Hautes-Rivières, 69,62% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Coup d'envoi des européennes aux Hautes-Rivières : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes aux Hautes-Rivières ? Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, 31,43% des électeurs dans la localité avaient déserté les urnes. L'abstention était de 30,73% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.