En direct

19:34 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Tressin pour ces européennes 2024 ? En plus du résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était élevé à 5,08% à Tressin, contre 30% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Tressin, le binôme Nupes avait en effet glané 22,58% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Tressin pour la liste Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Tressin. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi s'attendre à 23% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Tressin penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Tressin lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,4%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 15,52%. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 27,52% contre 72,48%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,26% au premier tour, contre 40,86% pour le binôme Ensemble !. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était loin de sa performance nationale aux européennes de l'époque localement. Le candidat se classait troisième, avec 13,02%, contre Nathalie Loiseau avec 30% et Yannick Jadot avec 17,62%.

11:45 - Tressin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Tressin façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le bourg, 23,05% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 19,91% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,23%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,56%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,22%) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Le pourcentage d'étudiants, de 7,23% à Tressin, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Tressin ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 57,09% des personnes habilitées à participer à une élection à Tressin avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 54,62% pour le scrutin de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Tressin : scrutin en cours Le taux d'abstention sera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen à Tressin. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,75% au premier tour et seulement 43,74% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Tressin ? Au premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,73% dans la ville. Le taux d'abstention était de 18,83% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.