19:06 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Villeneuve-d'Ascq, qui va profiter des 40,69% de la Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, avait obtenu 6,82% à Villeneuve-d'Ascq, contre 24,78% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villeneuve-d'Ascq, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,69% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 42% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - À Villeneuve-d'Ascq, une liste RN favorite ? À Villeneuve-d'Ascq, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 14,6% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,35% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes La commune de Villeneuve-d'Ascq avait offert à Marine Le Pen 14,35% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la patronne du RN avec respectivement 34,2% et 29,46% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 27,1% contre 72,9%. Au premier tour des élections législatives, Villeneuve-d'Ascq, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 40,69%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 11,73%. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? À Villeneuve-d'Ascq, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,78% des suffrages exprimés. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,93%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,6%.

11:45 - Comment la composition démographique de Villeneuve-d'Ascq façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les habitants de Villeneuve-d'Ascq exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 2254 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,24%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (68,78%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 18 620 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 14,47% et d'une population étrangère de 10,44% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 14,04% à Villeneuve-d'Ascq, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Villeneuve-d'Ascq : la mobilisation des citoyens aux européennes Au cours des dernières années, les 62 700 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, 49,52% des personnes en capacité de participer à une élection à Villeneuve-d'Ascq avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 58,22% en 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Villeneuve-d'Ascq, 70,42% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Villeneuve-d'Ascq À Villeneuve-d'Ascq, l'un des facteurs importants du scrutin européen 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. La situation géopolitique actuelle serait de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Villeneuve-d'Ascq (59491). A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 39 567 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 69,83% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 71,98% au premier tour, c'est-à-dire 28 481 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.