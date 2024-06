En direct

19:10 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Trois-Rivières convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 12,11% à Trois-Rivières, contre 16,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré son excellent résultat lors des législatives. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Trois-Rivières. C'est pourtant un binôme de gauche, étiqueté Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 56,60% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Trois-Rivières Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. À Trois-Rivières, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,61% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,18% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Rassemblement à Trois-Rivières ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,18% contre 51,46% pour Jean-Luc Mélenchon. Elle s'imposera finalement au second avec 67,06% contre 32,94% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Trois-Rivières en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 56,60% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - 24,61% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Trois-Rivières Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 254 votants de Trois-Rivières avaient choisi la liste du RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 24,61% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,57% et Yannick Jadot à 12,5%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Trois-Rivières A mi-chemin des européennes, Trois-Rivières émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 7 625 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 720 entreprises, Trois-Rivières offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (52,39 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La population étrangère de 257 personnes (3,32%) apporte une richesse culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 446 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 26,49%, synonyme d'une situation économique tendue. À Trois-Rivières, les spécificités locales se joignent aux objectifs européens.

10:30 - À Trois-Rivières, quelle participation aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 7 763 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 83,04% des personnes habilitées à voter à Trois-Rivières avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 88,22% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Trois-Rivières À Trois-Rivières, le niveau d'abstention sera indéniablement un facteur important des européennes 2024. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des ménages combinée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle sont par exemple susceptibles de ramener les électeurs de Trois-Rivières vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 46,99% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 49,63% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 648 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.