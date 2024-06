En direct

19:25 - Quel résultat pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces élections européennes ? La Nupes étant terminée, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? La Nupes était absente aux dernières législatives à Vieux-Fort. Mais c'est bien un binôme de gauche, affilié Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 68,57% des voix dans la commune. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Vieux-Fort pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent 10 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Vieux-Fort semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas progressé dans la ville.

15:02 - Avantage Rassemblement à Vieux-Fort ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en pôle position à Vieux-Fort lors du premier tour de la présidentielle, avec 55,42%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 16,19%. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 66,24% contre 33,76% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Vieux-Fort en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 68,57% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Vieux-Fort Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Vieux-Fort, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, cumulant 19,7% des suffrages contre Manon Aubry à 17,8% et Nathalie Loiseau à 14,02%. Si on entre dans le détail, 52 habitants l'avaient choisie dans la commune.

11:45 - Vieux-Fort : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Vieux-Fort comme dans toute la France. Avec ses 1 787 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 98 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 540 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 32 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 25,42 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 14,65% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 31,67% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 714,92 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. En somme, à Vieux-Fort, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Vieux-Fort : ce qu'il faut retenir Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. En 2019, durant les élections européennes, 17,88% des personnes en âge de voter à Vieux-Fort avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 10,98% lors des européennes de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Vieux-Fort, 60,0% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vieux-Fort : la participation au cœur des préoccupations L'abstention sera l'une des clés du scrutin européen à Vieux-Fort. Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 657 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 54,5% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 52,08% au second tour. En proportion, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 75,23% au premier tour. Au second tour, 82,46% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vieux-Fort ?