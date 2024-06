En direct

19:09 - Sur quel candidat vont converger les orphelins de la Nupes à Basse-Terre ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes lors des législatives à Basse-Terre. Mais c'est bien un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y montait sur la première marche au premier tour, avec 61,65% des suffrages. La gauche rééditait sa victoire au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national à Basse-Terre, un favori aux européennes ? Le nombre de bulletins du RN sera le principal enseignement pour ces européennes au niveau local. On remarque que Basse-Terre compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,54% lors du vote européen et Marine Le Pen 16,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Basse-Terre plutôt favorables à Le Pen au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 16,82% contre 59,2% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 72,09% contre 27,91% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Basse-Terre en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 61,65% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - En 2019, des élections très instructives Le résultat de ce dimanche va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Basse-Terre, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait battu les autres listes, cumulant 23,54% des suffrages contre Manon Aubry à 19,15% et Nathalie Loiseau à 12,41%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Basse-Terre : ce qu'il faut savoir À Basse-Terre, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,56% sont des personnes âgées. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1959,77 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Le nombre de familles monoparentales (55,44%) met en évidence des impératifs de suivi social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (14,58%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,68% à Basse-Terre, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Basse-Terre ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. En 2019, pendant les élections européennes, parmi les 1 630 inscrits sur les listes électorales à Basse-Terre, 17,17% étaient allés voter, contre un taux de participation de 13,26% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Basse-Terre, 69,37% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à Basse-Terre pour les européennes À Basse-Terre, l'un des critères décisifs de ces européennes sera à n'en pas douter le taux de participation. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 57,15% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 58,04% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à ramener les électeurs de Basse-Terre dans les bureaux de vote.