En direct

19:10 - À Gourbeyre, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 8,73% à Gourbeyre, contre 16,07% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La Nupes était absente lors des législatives 2022 à Gourbeyre. C'est néanmoins un candidat de gauche, affilié Divers gauche, qui y prenait la tête au premier tour, avec 70,33% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quelle performance pour le RN à Gourbeyre lors des européennes ? À Gourbeyre, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 19,67% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,94% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce qu'annoncent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Résultat favorable au RN à Gourbeyre ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 13,94% contre 60,29% pour Jean-Luc Mélenchon. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 70,57% contre 29,43% pour Macron. Il n'y avait pas de liste RN aux législatives à Gourbeyre en revanche, où un binôme Divers gauche arrivait en tête au premier tour avec 70,33% sur la seule circonscription de la commune. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

12:45 - Jordan Bardella en tête en 2019 à Gourbeyre Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Gourbeyre, avec 19,67% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 16,07% elle-même suivie par la liste Manon Aubry avec 15,93%.

11:45 - Les données démographiques de Gourbeyre révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Gourbeyre contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 25,52%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 370 euros/an peut être révélateur de disparités socio-économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (46,01%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (13,35%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Gourbeyre mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,79% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Gourbeyre ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. L'analyse des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. En 2019, à l'occasion des européennes, 910 personnes aptes à voter à Gourbeyre avaient pris part au scrutin (soit 17,36%), à comparer avec un taux de participation de 9,8% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Gourbeyre : quelles perspectives pour les européennes ? Le taux de participation constituera indiscutablement un facteur important de ces européennes à Gourbeyre. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 74,08% au premier tour et seulement 83,67% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Gourbeyre ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 53,25% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 51,9% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.