En direct

19:10 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du vote Nupes à Quincy-sous-Sénart ? L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, que deviendront ses électeurs pour ces élections européennes ? La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives à Quincy-sous-Sénart, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,87% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait atteint 6,94% à Quincy-sous-Sénart, contre 19,86% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du Parti communiste.

17:08 - À Quincy-sous-Sénart, une liste Bardella favorite ? Le résultat obtenu par le RN sera l'observation majeure pour ces élections européennes 2024 localement, comme dans le reste du pays. A noter : Quincy-sous-Sénart fait partie des rares communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 18,17% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à prendre en compte Avec 18,86%, c'est un score insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Quincy-sous-Sénart au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 31,88% et 24,3% des bulletins exprimés. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 38,11% contre 61,89%. Au premier tour des législatives, Quincy-sous-Sénart, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 35,87%, alors que le RN restera derrière à 17,86%. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.

12:45 - 19,86% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Quincy-sous-Sénart Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Quincy-sous-Sénart lors des européennes à l'époque, avec 19,86%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,17% des votes.

11:45 - Quincy-sous-Sénart : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections européennes, Quincy-sous-Sénart fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 9 477 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 839 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 2 544 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (25,89 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Quincy-sous-Sénart abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 362 résidents étrangers, soit 14,39% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, près de 36,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 792,96 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Quincy-sous-Sénart incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en transition.

10:30 - Quincy-sous-Sénart : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Quincy-sous-Sénart, 74,56% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 52,74% des personnes habilitées à participer à une élection à Quincy-sous-Sénart avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 57,79% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Quincy-sous-Sénart : la participation en question Le taux de participation sera indéniablement un critère clé des européennes à Quincy-sous-Sénart. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 24,57% au sein de la ville, à comparer avec une abstention de 31,37% au second tour. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment susceptible de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Quincy-sous-Sénart (91480).