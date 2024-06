Résultat des européennes à Jonquerettes : l'élection 2024 en direct

Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Jonquerettes. Le parti avait obtenu une place en tête dans la ville avec 31,29% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 51,71% au second sur la circonscription de la zone. Il a même obtenu plus de votes aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente, puisqu'elle avait rassemblé 29,13% au premier tour et 51,14% au 2e dans la cité.

11:45 - Les données démographiques de Jonquerettes révèlent les tendances électorales

Quelle influence les électeurs de Jonquerettes exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec 28% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,57%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,09%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 698 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,77%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Jonquerettes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,8% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.