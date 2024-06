En direct

19:09 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Wambrechies ? L'autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,3% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 4,27% à Wambrechies, contre 28,16% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 28,16% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,3% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 34,56% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella font espérer à Wambrechies On note que Wambrechies fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 19,15% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 19,63% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Wambrechies ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Wambrechies lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,3%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,63%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 33,6% contre 66,4%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 16,23% au premier tour, contre 34,56% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de votes, avec 63,60% sur l'unique circonscription couvrant Wambrechies.

12:45 - 28,16% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Wambrechies Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Wambrechies lors des européennes précédentes, avec 28,16% des suffrages. La liste se plaçait devant celle de Jordan Bardella avec 19,15% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 14,76%.

11:45 - Élections européennes à Wambrechies : un éclairage démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Wambrechies contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 19,08% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 24,63% ont plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (82,54%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 4 020 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,41%) et le nombre de résidences HLM (17,47% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,1%), témoigne d'une population instruite à Wambrechies, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Wambrechies : quel était le pourcentage d'abstention aux européennes ? Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'étude des scrutins européens passés permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a cinq ans, lors des précédentes élections européennes, sur les 4 392 inscrits sur les listes électorales à Wambrechies, 45,81% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 55,0% en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Wambrechies L'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024 sera sans nul doute l'étendue de la participation à Wambrechies. Le conflit militaire israélo-palestinien et ses retombées sur les tarifs du quotidien sont susceptibles d'impacter le pourcentage de participation à Wambrechies. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 25,01% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 24,12% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.