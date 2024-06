En direct

19:11 - Quels sont les scénarios de reports du score Nupes à Vaujours ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 4,98% à Vaujours, contre 17,89% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa percée lors des dernières législatives. La réserve de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Vaujours, le binôme Nupes avait en effet glané 28,96% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Vaujours, entre les 17,89% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,77% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Vaujours avant les européennes Au niveau local, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très scruté. On remarque que Vaujours compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,33% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 23,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Vaujours penchaient pour Le Pen en 2022 Vaujours avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 23,07%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 35,16% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,93% contre 57,07%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,68% au premier tour, contre 28,96% pour le binôme Nupes. Sur la commune de Vaujours, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 459 électeurs de Vaujours avaient été séduits par l'extrême droite à l'époque, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 29,33% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,89% et Yannick Jadot à 10,73%.

11:45 - Élections européennes à Vaujours : un éclairage démographique En pleine campagne électorale européenne, Vaujours se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 7 478 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 553 entreprises, Vaujours offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (76,13 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 927 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 17,43%, Vaujours se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 32,96% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 81,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Vaujours, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Vaujours : quels enseignements ? L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%, c’était mieux qu’en 2014. Au cours des consultations politiques passées, les 7 549 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 59,2% des inscrits sur les listes électorales de Vaujours. Le taux d'abstention était de 65,6% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Vaujours pour les élections européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Vaujours, qu'en sera-t-il de la participation ? Le conflit ukrainien est en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Vaujours. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 63,39% des votants de la ville, contre un taux de participation de 70,07% au premier tour, c'est-à-dire 2 770 personnes. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.