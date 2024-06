En direct

19:07 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de la Nupes à Montigny-le-Bretonneux ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement à Montigny-le-Bretonneux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,58% des votes dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,64% à Montigny-le-Bretonneux, contre 30,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut dans la soirée...

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella scrutés à Montigny-le-Bretonneux Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national va être le déterminant pour ces élections européennes 2024 au niveau local. À Montigny-le-Bretonneux, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 10,71% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,38% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 sur la France entière, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Montigny-le-Bretonneux penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle La commune de Montigny-le-Bretonneux avait offert à Marine Le Pen 10,38% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante du RN avec 35,59% et 24,67% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 77,1% contre 22,9% pour Le Pen au second tour dans la localité. Avec 8,65%, le RN sera devancé par la suite par les 34,89% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Montigny-le-Bretonneux se tournera d'ailleurs encore vers un binôme LREM au second tour, finalement vainqueur localement avec 57,47%.

12:45 - 30,84% pour Nathalie Loiseau il y a cinq ans à Montigny-le-Bretonneux Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait buté contre un mur aux élections européennes à l'époque localement. Le chef de file du RN se classait troisième, avec 10,71%, derrière Nathalie Loiseau avec 30,84% et Yannick Jadot avec 17,9%.

11:45 - Montigny-le-Bretonneux : démographie, élections et perspectives d'avenir À Montigny-le-Bretonneux, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 18,71% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 20,19% ont 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 43,71%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,38% et d'une population étrangère de 6,92% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 8,58% à Montigny-le-Bretonneux, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Européennes passées à Montigny-le-Bretonneux : état des lieux Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Montigny-le-Bretonneux, 63,48% des habitants avaient participé. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Pendant les dernières européennes, 55,91% des personnes aptes à voter à Montigny-le-Bretonneux avaient pris part au scrutin, contre une participation de 47,27% en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Montigny-le-Bretonneux pour les élections européennes Le taux d'abstention sera l'un des critères décisifs de ces européennes à Montigny-le-Bretonneux. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 25,31% dans la ville. L'abstention était de 20,9% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine est de nature à pousser les citoyens de Montigny-le-Bretonneux à s'intéresser plus fortement de l'élection.