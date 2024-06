En direct

19:08 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Faches-Thumesnil à la loupe Une autre interrogation qui entoure ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives à Faches-Thumesnil, le binôme Nupes avait en effet glané 42,18% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 6,86% à Faches-Thumesnil, contre 19,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les voix de droite à Faches-Thumesnil ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. On remarque que Faches-Thumesnil compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 21,72% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 18,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Faches-Thumesnil ? La ville de Faches-Thumesnil avait accordé à Marine Le Pen 18,75% lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient surclassé la représentante du RN avec 33,89% et 27,46% des suffrages. Le deuxième round la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 67,16% contre 32,84% pour Le Pen. Avec 15,96%, le RN sera distancé par la suite par les 42,18% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Faches-Thumesnil Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Faches-Thumesnil, à 21,72%, soit 1258 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 19,91% et Yannick Jadot à 15,58%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Faches-Thumesnil et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Faches-Thumesnil fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 18 110 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 048 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 4 939 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 38 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 21,17 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Faches-Thumesnil abrite une communauté diversifiée, avec ses 808 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, 47,14% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 799,57 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Faches-Thumesnil, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Faches-Thumesnil : étude du taux de participation aux précédentes européennes Est-ce que les électeurs français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes 2024, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Faches-Thumesnil, 69,5% des habitants avaient voté. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette agglomération ? En 2019, au moment des européennes, 5 994 électeurs de Faches-Thumesnil (Nord) avaient pris part au vote (soit 50,02%), à comparer avec une participation de 41,3% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Faches-Thumesnil : quel sera le taux de participation ? À Faches-Thumesnil, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,25% au premier tour et seulement 55,11% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Faches-Thumesnil ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,18% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 28,7% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, plus qu'en 2017.