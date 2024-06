En direct

19:08 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Mennecy fait envie à gauche Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, avait obtenu 4,96% à Mennecy, contre 28,65% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections des députés à Mennecy, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,83% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Mennecy, entre les 28,65% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,47% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,01% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mennecy pour la liste RN ? Le nombre de votes du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Mennecy. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Mennecy plutôt pour Emmanuel Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mennecy lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,47%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 19,47%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,46% contre 63,54%. Le RN ne convainquait pas plus à Mennecy un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 14,69% au premier tour, contre 30,39% pour le binôme Union des Démocrates et des Indépendants. Cette entrée en matière mitigée n'empêchera pas le RN de finir premier parti de la commune au second tour avec 14,69%.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Mennecy il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le RN n'avait pas rassemblé les électeurs à l'époque, la liste de Bardella devant se contenter de la deuxième place à 18,74% aux européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans frontistes avec 28,65%.

11:45 - Mennecy : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les habitants de Mennecy peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,83%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (64,92%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres, atteignant 26,14%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 9,52% et d'une population étrangère de 6,05% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, de 7,92% à Mennecy, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Etude de la participation aux européennes à Mennecy Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2019, la participation aux élections européennes représentait 50,1%. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Au moment des dernières européennes, 51,68% des inscrits sur les listes électorales de Mennecy (Essonne) s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 42,6% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Mennecy : la participation en question À Mennecy, le taux d'abstention constituera un critère important du scrutin européen 2024. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 73,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 77,89% au premier tour, c'est-à-dire 8 375 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,24% au premier tour et seulement 45,3% au deuxième tour.