En direct

19:23 - Renaissance et Parti socialiste au coude-à-coude aussi à Ormoy pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes s'était donc imposée avec 25,88% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 5,13% à Ormoy, contre 19,82% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori à Ormoy pour les européennes ? Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Ormoy. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Ormoy ? Avec 24,79%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Ormoy au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La candidate était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,73% et 25,99% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron terminant à 57,42% contre 42,58% pour Le Pen. Avec 21,41%, le RN sera devancé par la suite par les 25,88% du binôme Nupes au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Miracle ou coup de chance : le RN arrivera finalement à finir premier de ces législatives, avec 53,52%, contre 46,48% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du deuxième round.

12:45 - Que retenir des européennes à Ormoy en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble encore pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Ormoy, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait pris la première place, avec 23,01% des voix face à Nathalie Loiseau à 19,82% et Yannick Jadot à 12,04%.

11:45 - Élections européennes à Ormoy : un éclairage démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Ormoy comme partout en France. Avec ses 2 568 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 204 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 434 foyers fiscaux. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,56 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 173 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 13,05%, contribue à son pluriculturalisme. Dans cette diversité sociale, 65,3% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2198,51 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Ormoy, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Taux d'abstention aux dernières européennes à Ormoy : quelles tendances ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Ormoy, 73,85% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des précédentes consultations politiques, les 2 588 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 52,95% des électeurs d'Ormoy avaient boudé les urnes. L'abstention était de 58,18% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Ormoy L'un des facteurs essentiels du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Ormoy. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 398 personnes en âge de voter dans la commune, 72,91% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 79,04% au premier tour, c'est-à-dire 1 105 personnes. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 44,34% au premier tour et seulement 40,67% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Ormoy cette année ?