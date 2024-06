Résultat des européennes à Saint-Germain-de-la-Grange : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Germain-de-la-Grange : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Germain-de-la-Grange façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 48,94% de population active et une densité de population de 355 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,94% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 41,97%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,71%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,27%) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (50,04%), témoigne d'une population instruite à Saint-Germain-de-la-Grange, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.