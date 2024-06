Résultat des européennes à Saint-Gervais : l'élection 2024 en direct

13:26 - Saint-Gervais : élections européennes et dynamiques démographiques

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Saint-Gervais comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 948 habitants répartis dans 861 logements, cette commune présente une densité de 325 habitants/km². L'existence de 151 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la commune, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,95 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 30,0% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 41,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 207,20 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Saint-Gervais incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.