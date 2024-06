Résultat des européennes à Saint-Léger-lès-Domart : l'élection 2024 en direct

13:26 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Léger-lès-Domart

La composition démographique et socio-économique de Saint-Léger-lès-Domart détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 38% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 14,52%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,27%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 585 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,01%) et le nombre de résidences HLM (24,64% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Léger-lès-Domart mettent en avant une diversité de qualifications, avec 42,58% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.