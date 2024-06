Résultat des européennes à Saint-Nazaire-d'Aude : l'élection 2024 en direct

13:23 - Saint-Nazaire-d'Aude : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Nazaire-d'Aude révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter le résultat des européennes. Le taux de chômage à 15,02% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Avec 42,21% de population active et une densité de population de 231 hab/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Un salaire moyen mensuel net de 2118,3 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 797 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,08%) et le nombre de résidences HLM (1,3% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Saint-Nazaire-d'Aude mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,5% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.