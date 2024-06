Résultat des européennes à Saint-Vivien-de-Médoc : l'élection 2024 en direct

13:27 - Les données démographiques de Saint-Vivien-de-Médoc révèlent les tendances électorales

La démographie et le profil socio-économique de Saint-Vivien-de-Médoc contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la localité, 23% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 42,73% de plus de 60 ans. Le taux de familles possédant au moins une voiture (62,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 834 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,28%) et le nombre de résidences HLM (1,8% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 23,64%, comme à Saint-Vivien-de-Médoc, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.